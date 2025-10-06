NSA में बंद सोनम वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी की याचिका पर सुनवाई आज

नईदुनिया,डिजिटल डेस्क। लेह में भड़की हिंसा के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया था। सोनम वांगचुक अभी जोधपुर की जेल में बंद हैं। वहीं, उनकी पत्नी गीतांजलि ने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई होनी है।

सोनम वांगचुक को पिछले महीने 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सोनम वांगचुक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क होने का दावा किया गया था।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने 2 अक्टूबर को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय आज इस मामले पर सुनवाई करेगा।

लेह हिंसा में 4 की मौत

बता दें कि 24 सितंबर को लेह में अचानक हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मुख्यालय भी जलाकर राख कर दिया। वहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक का बड़ा हाथ था। सोनम के भड़काऊ भाषणों के कारण प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी।

2 दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार

लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। इस पूरी घटना के पीछे सोनम वांगचुक का बड़ा हाथ था। लिहाजा, हिंसा भड़कने के 2 दिन बाद ही पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ दो एनजीओ के माध्यम से विदेशी फिंडिंग के भी संकेत मिले थे।