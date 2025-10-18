देश की सबसे महंगी मिठाई, एक किलो की कीमत 1.11 लाख, 24 कैरेट सोने और चांदी से बनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में इस समय दीवाली का माहौल है। वैसे तो दीवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन बिना मिठाइयों के इस त्योहार का मजा फीका पड़ जाता है। आपने आज तक कई मिठाइयां खाई होंगी, लेकिन आज हम जिस मिठाई की बात करेंगे, उसने सनसनी फैला दी है। हम बात करे हैं स्वर्ण प्रसादम (Swarn Prasadam) नाम की एक खास मिठाई की, जिसकी कीमत सुनकर बड़े-बड़ों के होश उड़ जाएंगे।

आपको जानकार हैरानी होगी कि इस मिठाई की कीमत ₹1.11 लाख रुपये प्रति किलो है, जिसे फिलहाल देश की सबसे महंगी मिठाई बताया जा रहा है। जयपुर के वैशाली नगर में स्थित 'त्योहार' शॉप में 24 कैरेट गोल्ड से बनी 'स्वर्ण भस्म पाक' और चांदी से बनी 'चांदी भस्म पाक' जैसी मिठाइयां उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 45,000 से 1.11 लाख प्रति किलोग्राम है।

अंजली जैन ने तैयार की मिठाई यह विशेष मिठाई अंजली जैन ने तैयार की हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहीं अंजली अब एक बिजनेस वूमन बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सोने और चांदी की मिठाइयां बनाने का आइडिया आयुर्वेद की पारंपरिक रेसिपी से आया। उन्होंने इस बारे में समाचार एजेंसी एएनआई से बात की। पूरे भारत की सबसे मंहगी मिठाई उन्होंने कहा, 'आज यह पूरे भारत की सबसे मंहगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम' है। इसका कीमत 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। यह देखने में काफी शानदार है और इसकी पैकेजिंग भी बेहद दिलचस्प है। इसे ज्वैलरी बॉक्स में पैक किया जाता है और इसे बनाने के लिए चिलगोजा जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।'