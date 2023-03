Swiggy एक बार फिर विवादों में है। इस बार स्विगी ने होली के पावन पर्व पर विवादित और आपत्तिजनक होर्डिंग्‍स लगाए। इसमें बेतुका सुझाव दिया गया कि होली पर अंडे का सेवन किया जाना चाहिए और किसी के सिर पर नहीं फोड़ना चाहिए। बस फिर क्‍या था। यूजर्स ने स्विगी की जमकर क्‍लास लगा दी। यूजर्स के पुरजोर विरोध के बाद आखिरकार स्विगी को झुकना पड़ा और बेहूदा होर्डिंग्‍स हटाने ही पड़े। कई यूजर्स ने स्विगी को 'हिंदूफोबिक' कहने और उसके ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद कंपनी ने विवादास्पद होर्डिंग को हटाने का फैसला किया।

विज्ञापन जल्द ही ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग #HinduPhobicSwiggy के साथ वायरल हो गया। जहां कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें वैसे ही होली मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसे वे चाहते हैं, वहीं अन्य लोगों ने खाना बर्बाद न करने के संदेश का समर्थन किया।

इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने खाद्य वितरण कंपनी की आलोचना की और ट्वीट किया, "स्विगी ने होली पर हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए अभियान शुरू किया। हैशटैग के साथ बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान शुरू किया: #BuraMatKhelo। वही कंपनी @Swiggy कुछ लोगों को नॉन-वेज आइटम भेजने के लिए भी प्रसिद्ध है। उनके ग्राहकों में से जो पक्के शाकाहारी हैं और उन्होंने शाकाहारी वस्तुओं का ऑर्डर दिया था।

Swiggy starts campaign to give Hindus gyan on Holi. Starts massive ad campaign with hashtag: #BuraMatKhelo. Same company @Swiggy is also famous for sending non-veg items to some of their customers who are staunch vegetarians & had ordered veg items: Swiggy #BuraMatBhejo pic.twitter.com/ywqCpMuNRL

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) March 6, 2023