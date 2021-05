तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही एक अहम फैसला करते हुए प्रदेश के सभी परिवारों को कोरोना राहत के रुप में 4000 रुपये देने का आदेश दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुर्सी संभालने ही उन्होंने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें से 2,000 रुपए की पहली किस्त मई महीने में ही दे दी जाएगी। इसके अलावा सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कार्डहोल्डर्स का निजी अस्पतालों में भी कोरोना संबंधित उपचार का खर्च वहन करेगी।

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has signed an order to provide Rs 4000 to each family as Corona relief.

First installment of Rs 2000 will be provided in the month of May.

