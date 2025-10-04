तमिलनाडु सरकार ने 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पर लगाया बैन, मध्य प्रदेश-राजस्थान में अबतक 12 बच्चों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिंबध लगा दिया है। जिस सिरप को पीकर बच्चों की मौत हुई है, उसका निर्माण तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा किया जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई जारी है।

तमिलनाडु सरकार की ओर से इस कफ सिरप का पूरा स्टॉक बजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने तामिलनाडु के कांचीपुरम स्थित दवा फैक्ट्री की एक निर्माण इकाई की जांच की है।