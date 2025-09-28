किसी चुनावी रैली में नहीं गईं इतनी जानें... करुर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन; परिजनों की चीखों से दहला हॉस्पिटल

एजेंसी, करूर। शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की करूर की चुनावी रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन रविवार को तड़के ही पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए करूर पहुंच गए। उन्होंने प्रेस से कहा कि यह बहुत ही भयावह है। आज तक कभी भी किसी भी चुनावी रैली में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं मरे हैं। मैं इस दुर्घटना की भयावहता का शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं।
करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। इस दौरान अपनों शवों से लिपटकर परजिन बुरी तरह से रोने लगे। उनकी चीखों से हॉस्पिटल दहल गया। हर किसी दिल बैठ गया।
सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दृश्य बहुत ही दर्दनाक है। करूर भगदड़ पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), कानून एवं व्यवस्था, एस. डेविडसन देवसिरवथम ने कहा कि हमें प्रारंभिक जांच करानी होगी। 39 लोगों की जान जा चुकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है।