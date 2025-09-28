मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसी चुनावी रैली में नहीं गईं इतनी जानें... करुर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन; परिजनों की चीखों से दहला हॉस्पिटल

    तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत और 51 घायल हुए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की घोषणा की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 08:36:21 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 08:46:21 AM (IST)
    किसी चुनावी रैली में नहीं गईं इतनी जानें... करुर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन; परिजनों की चीखों से दहला हॉस्पिटल
    तमिलनाडु के करूर में रैली में भगदड़ से गई लोगों की जानें। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. विजय की चुनावी रैली में भगदड़, 39 लोगों की मौत।
    2. सीएम स्टालिन रविवार सुबह पीड़ित परिजनों से मिले।
    3. अब तक 51 घायल, ICU में इलाज जारी है।

    एजेंसी, करूर। शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की करूर की चुनावी रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन रविवार को तड़के ही पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए करूर पहुंच गए। उन्होंने प्रेस से कहा कि यह बहुत ही भयावह है। आज तक कभी भी किसी भी चुनावी रैली में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं मरे हैं। मैं इस दुर्घटना की भयावहता का शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं।

    एमके स्टालिन ने प्रेस से की बात...

    • एमके स्टालिन ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ यहां खड़ा हूं। मैं करूर में हुई भयावह दुर्घटना का वर्णन करने में असमर्थ हूं। कल शाम लगभग 7:45 बजे, जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, मुझे खबर मिली कि करूर में ऐसी घटना हुई है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फोन किया, उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल जाने का निर्देश दिया। मैंने मृतकों की संख्या के बारे में खबर सुनी, तो मैंने आस-पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया।

  • सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता। जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • एमके स्टालिन ने कहा कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई। भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में 51 लोगों का गंभीर चिकित्सा इकाई में इलाज चल रहा है।

    • naidunia_image

    • मैं भारी मन से उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मैंने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है।

    परिजनों का विलाप सुन बैठा दिल

    करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। इस दौरान अपनों शवों से लिपटकर परजिन बुरी तरह से रोने लगे। उनकी चीखों से हॉस्पिटल दहल गया। हर किसी दिल बैठ गया।

    एडीजीपी ने कहीं जांच करने की बात

    सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दृश्य बहुत ही दर्दनाक है। करूर भगदड़ पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), कानून एवं व्यवस्था, एस. डेविडसन देवसिरवथम ने कहा कि हमें प्रारंभिक जांच करानी होगी। 39 लोगों की जान जा चुकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.