25 वर्ष से बिना स्कूल जाए Salary ले रहे शिक्षक दंपती...ऐसे हुआ खुलासा, अब होगी इतने करोड़ की तगड़ी वसूली

एजेंसी, नईदिल्ली: राजस्थान के बारां जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां विष्णु गर्ग और उनकी पत्नी मंजू गर्ग नामक शिक्षक दंपती पिछले 25 वर्षों से स्कूल न जाकर भी नियमित रूप से वेतन लेते रहे। इस दौरान दोनों ने लगभग नौ करोड़ 31 लाख रुपये का वेतन प्राप्त किया।

मामले का खुलासा होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर विभाग ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अगर नोटिस मिलने के बाद भी दंपती हाजिर नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति नीलाम करने की कार्यवाही की जाएगी।