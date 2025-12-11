मेरी खबरें
    तेलंगाना में प्रेम कहानी का दुखद अंत, गर्लफ्रेंड के घरवालों ने बैट से पीट-पीटकर की इंजीनियरिंग छात्र की हत्या

    Telangana Crime: तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध के चलते एक इंजीनियरिंग छात्र की कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के घर वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक छात्र की पहचान 19 वर्षीय ज्योति श्रवण साई के रूप में हुई है, जो इंजीनियरिंग छात्र था।

    तेलंगाना में प्रेम कहानी का दुखद अंत, गर्लफ्रेंड के घरवालों ने बैट से पीट-पीटकर की इंजीनियरिंग छात्र की हत्या
    1. सांगारेड्डी जिले से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है
    2. घर पहुंचते ही लड़की की मां ने श्रवण पर जानलेवा हमला
    3. मां के हमले में उनकी बेटी श्रीजा को भी गंभीर चोटें आई हैं

    डिजिटल डेस्क। तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध के चलते एक इंजीनियरिंग छात्र की कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के घर वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक छात्र की पहचान 19 वर्षीय ज्योति श्रवण साई के रूप में हुई है, जो मैसमगुडा स्थित सेंट पीटर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष का बीटेक छात्र था।

    उसका बीरामगुडा की निवासी 19 वर्षीय श्रीजा के साथ प्रेम संबंध था। अमीनपुर सर्कल इंस्पेक्टर नरेश ने बताया कि श्रीजा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने श्रवण को कई बार धमकी भी दी थी। कथित तौर पर, श्रीजा के माता-पिता ने श्रवण को अपने घर इस बहाने से बुलाया कि वे दोनों की शादी पर चर्चा करना चाहते हैं।


    घर पहुंचते ही श्रवण पर जानलेवा हमला

    जैसे ही श्रवण उनके घर पहुंचा, श्रीजा की मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने उस पर हिंसक हमला कर दिया। आरोप है कि लड़की की मां ने क्रिकेट बैट से श्रवण की बेरहमी से पिटाई की। इस हमले में उसे सिर में गंभीर चोटें आईं और उसके पैर तथा पसलियों में फ्रैक्चर हो गए। श्रवण को तुरंत कुकाटपल्ली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    श्रीजा को भी आई गंभीर चोटें

    हमले में श्रीजा को भी गंभीर चोटें आई हैं। अमीनपुर पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जघन्य हत्या में लड़की के परिवार के अन्य कौन-कौन से सदस्य शामिल थे।

