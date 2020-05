नई दिल्ली। किराए पर रहने वालों के लिए Aadhaar Card में अपना एड्रेस अपडेट कराना या फिर उसे पहचान पत्र के तौर पर उपयोग करना बहुत मुश्किल था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नियमों में बदलाव कर इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है। किराएदार अब खुद भी अपना एड्रेस अपडेट कर सकेंगे लेकिन उसके पास रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है।

इस एग्रीमेंट में आधार धारक का नाम होना चाहिए। एड्रेस अपडेट करने के लिए रेंट एग्रीमेट को स्कैन कर उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना होगा। इसके बाद Aadhaar की वेबसाइट पर उस फाइल को अपलोड करना होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जिस पर आपका नाम है उसे ही मान्य किया जाएगा।

If you are using Rent Agreement for Address update in Aadhaar, use a registered rent agreement that has your name. For online address update, scan the entire document and create a single pdf file to upload. pic.twitter.com/9mHZI2Zrrl

