JNU में हिंसा के बाद कई शहरों में प्रदर्शन, जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों व पुलिस में झड़प, पढ़ें दिन भर का अपडेट

नई दिल्ली। JNU: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार रात लाठी-डंडों से लैस कुछ नकाबपोशों की द्वारा की गई हिंसा के बाद कैंपस में सोमवार को तनावपूर्ण शांति बनी रही। लेकिन हिंसा के विरोध में देश के कई विश्वविद्यालयों तथा अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और घटना की तीव्र निंदा की गई। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल से विवि के हालात पर चर्चा की। जबकि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की। लेकिन इस बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदीश कुमार नहीं आए। यद्यपि उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन समेत कई राजनेताओं ने भी कुलपति को हटाने की मांग की है।

Jawaharlal Nehru University Student Union (JNUSU) President Aishe Ghosh: Every iron rod used against the students will be given back by debate and discussion. JNU's culture will not be eroded anytime soon. JNU will uphold its democratic culture. pic.twitter.com/Jtqa4UhaNo— ANI (@ANI) January 6, 2020

पुलिस ने जेएनयू की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए और विवि गेट के बाहर करीब 700 जवानों को तैनात रखा गया। पुलिस ने हिंसा के संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जिसे हिंसा के बारे में कुछ 'अहम सुराग" मिले हैं। वहीं, हिंसा में घायल 34 छात्रों और शिक्षकों को एम्स ट्रॉमा सेंटर से सोमवार सुबह छुट्टी दे दी गई। घायलों में छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष तथा तीन फैकल्टी भी शामिल हैं।

#WATCH West Bengal: Police lathicharge on Jadavpur University students, near Sulekha Mor in Kolkata, during protest against JNU violence. pic.twitter.com/mJKV2D3gXF — ANI (@ANI) January 6, 2020

विवि अधिकारियों ने मंत्रालय को दी हालात की जानकारी

एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में विवि के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा घटनाक्रमों और हालात सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया।

मंत्रालय ने रविवार रात ही जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार से तत्काल रिपोर्ट भेजने को कहा था। आज की बैठक के मद्देनजर शास्त्री भवन (जिसमें एचआरडी मंत्रालय अवस्थित है) के बाहर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।

वहीं, जेएनयू कुलपति एम. जगदीश कुमार ने कहा, 'घटनाक्रमों के बारे में एचआरडी मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ताजा हालात की जानकारी देने के लिए मंत्रालय गए हैं।"

छात्र आक्रोशित और भयभीत

विश्वविद्यालय में हिंसा के बाद से छात्र आक्रोशित और भयभीत हैं। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबकि कुछ छात्रों ने बताया कि वे घर जा रहे हैं। बगैर पहचान-पत्र के छात्रों को विवि मे प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही है।

लेकिन कुलपति ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विवि शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सभी छात्रों के साथ खड़ा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन बगैर किसी बाधा के हो। उन्हें इस प्रक्रिया के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। छात्रों का अकादमिक हित विश्वविद्यालय की शीर्ष प्राथमिकता है।

Delhi: Indian Youth Congress members hold march from Raisina Road to India Gate against yesterday's violence at Jawaharlal Nehru University. pic.twitter.com/n4u1ZYfKjj— ANI (@ANI) January 6, 2020

विपक्ष और विवि छात्र संघ ने एबीवीपी पर लगाया आरोप

जेएनयू हिंसा की सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। विपक्ष और विवि छात्र संघ ने हिंसा का दोष भाजपा से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर मढ़ते हुए पुलिस पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि विवि को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए।

छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष ने बताया, 'कैंपस में शांति मार्च के दौरान रविवार को मुझे खासतौर पर निशाना बनाया गया। करीब 20-25 नकाबपोश लोगों ने मार्च को बाधित करते हुए मुझ पर लोहे के रॉड से हमला किया।" उनके सिर में कम से कम 15 टांके आए हैं और हाथ में भी चोट है। घोष ने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े कुछ प्रोफेसर पिछले चार-पांच दिनों से हमारे आंदोलन को तोड़ने को हिंसा के लिए उकसा रहे थे।

Manish Jangid, ABVP: The attack was led by JNUSU President Aishe Ghosh and others. I was thrashed by the mob led by AISA's Satish Chandra Yadav. We will file an FIR and until police ensures us our safety we will no go back to the University campus. #JNUViolence pic.twitter.com/cqGT21LZza— ANI (@ANI) January 6, 2020

एबीवीपी ने आरोपों से किया इनकार

दूसरी ओर, एबीवीपी ने आरोपों से इनकार करते हुए उलटा आरोप लगाया कि यह हिंसा घोष की वामपंथी समर्थित छात्र संघ द्वारा प्रायोजित था। एबीवीपी का दावा है कि हिंसा में उसके भी कई सदस्य घायल हुए हैं। हालांकि उसने मीडिया के सामने अपने किसी घायल सदस्य को पेश नहीं किया।

देश, विदेश में हिंसा की जोरदार निंदा

जेएनयू में हिंसा के विरोध में सोमवार को पांडिचेरी से लेकर चंडीगढ़ और अलीगढ़ से लेकर कोलकता विवि तक प्रदर्शन हुए। बेंगलुरु में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज में विरोध जताया गया। विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंसा की पुरजोर निंदा की गई है।

Delhi: Jawaharlal Nehru University students and teachers form human chain in protest against yesterday's violence in the university. #JNUViolence pic.twitter.com/QVR2q8AYq0— ANI (@ANI) January 6, 2020

पांडिचेरी विवि के एक छात्र ने कहा, 'आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है।" मुंबई में छात्रों ने रविवार मध्यरात्रि को ही गेट वे ऑफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो सोमवार को भी जारी रहा। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने भी मार्च निकाला।

नेपाल में जेएनयू के पूर्व छात्र काठमांडू के मैतिघर मंडाला में जमा हुए और हिंसा का विरोध किया। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू हिंसा की निंदा की गई।

खास बातें :

- एचआरडी मंत्रालय की बैठक से दूर रहे कुलपति

-केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एलजी से की हालात पर चर्चा

-विवि गेट के बाहर करीब 700 पुलिस कर्मियों की तैनाती

-कुलपति ने छात्रों से की शांति बनाए रखने की अपील

-जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने की कुलपति को हटाने की मांग

-हिंसा में घायल होकर एम्स पहुंचे सभी 34 लोगों को मिली छुट्टी

Jawaharlal Nehru University Student Union (JNUSU) President Aishe Ghosh: Yesterday's attack was an organised attack by goons of RSS and ABVP. Since past 4-5 days violence was being promoted in the campus by some RSS affiliated professors and ABVP. #Delhi pic.twitter.com/MY6kmB7DsU— ANI (@ANI) January 6, 2020

Posted By: Navodit Saktawat