Delhi terror attack: कौन थी वो महिला? दिल्ली धमाके के आतंकी से अवैध संबंध की कड़ी खंगाल रही एसटीएफ

डिजिटल डेस्क। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी नेटवर्क के उजागर होने के बाद एसटीएफ को लगातार नए सुराग मिल रहे हैं। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए डॉ. परवेज सईद अंसारी, जो डॉ. शाहीन का भाई बताया गया है ने करीब ढाई साल तक सहारनपुर में पत्नी और बच्चे के साथ सात हजार रुपये महीने पर किराए के मकान में रहकर अपनी गतिविधियां संचालित कीं। अब एसटीएफ उस महिला डॉक्टर की तलाश में है, जिसके साथ परवेज के अवैध संबंध होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पत्नी के विरोध करने पर वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, 2021 से 2022 के बीच डॉ. परवेज टीचर कॉलोनी में पूर्व पार्षद शाहवेज के घर में किराएदार था। शाहवेज के मुताबिक, परवेज का क्लीनिक देहरादून चौक के पास चलता था और उसकी पत्नी डॉ. समीना त्वचा रोग विशेषज्ञ थीं। दोनों अपने बच्चे के साथ वहीं रहते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि परवेज का एक अन्य महिला डॉक्टर से संबंध था और पत्नी द्वारा विरोध करने पर वह उसे प्रताड़ित करता था। आखिरकार पत्नी अपने पिता को साथ लेकर वहां से चली गई।