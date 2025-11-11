इतनी पढ़ाई के बाद भी आखिर कैसे हुआ ब्रेनवॉश? डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल कैसे बने आतंकी जाकिर मूसा के अनुयायी

डिजिटल डेस्क: कश्मीर में एक बार फिर अंसार गजवात-उल-हिंद (AGH) की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा था कि जाकिर मूसा की मौत के बाद यह संगठन खत्म हो गया, लेकिन अब यह नए चेहरे और रणनीति के साथ सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। हाल में गिरफ्तार डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल इसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित पाए गए हैं, जो मूसा और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अपना मार्गदर्शक मानते थे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की जानकारी पर NCR और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए इन दोनों डॉक्टरों का झुकाव हिंसक जिहादी सोच की ओर था। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह दोनों न केवल जाकिर मूसा से प्रेरित थे, बल्कि अल-कायदा और आईएसआईएस की विचारधारा से भी प्रभावित थे। इससे यह आशंका बढ़ी है कि एजीएच जैसे संगठन फिर से कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।