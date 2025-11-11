मेरी खबरें
    इतनी पढ़ाई के बाद भी आखिर कैसे हुआ ब्रेनवॉश? डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल कैसे बने आतंकी जाकिर मूसा के अनुयायी

    कश्मीर में फिर से कट्टरपंथी संगठनों के उभरने की आशंका जताई जा रही है। अंसार गजवात-उल-हिंद (AGH), जिसे जाकिर मूसा ने हिजबुल से अलग होकर बनाया था, अब नए रूप में वापसी की कोशिश में है। हाल ही में गिरफ्तार डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल जैसे शिक्षित युवा इस्लामी आतंकवाद की विचारधारा से प्रभावित पाए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 06:22:04 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 06:22:04 PM (IST)
    डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर (फाइल फोटो)

    1. AGH की वापसी के संकेत मिले।
    2. दोनों जाकिर मूसा से प्रभावित थे।
    3. अल-कायदा और जैश से जुड़े संबंध।

    डिजिटल डेस्क: कश्मीर में एक बार फिर अंसार गजवात-उल-हिंद (AGH) की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा था कि जाकिर मूसा की मौत के बाद यह संगठन खत्म हो गया, लेकिन अब यह नए चेहरे और रणनीति के साथ सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। हाल में गिरफ्तार डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल इसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित पाए गए हैं, जो मूसा और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अपना मार्गदर्शक मानते थे।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस की जानकारी पर NCR और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए इन दोनों डॉक्टरों का झुकाव हिंसक जिहादी सोच की ओर था। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह दोनों न केवल जाकिर मूसा से प्रेरित थे, बल्कि अल-कायदा और आईएसआईएस की विचारधारा से भी प्रभावित थे। इससे यह आशंका बढ़ी है कि एजीएच जैसे संगठन फिर से कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।


    मूसा की शुरुआत और अल-कायदा से संबंध

    जाकिर मूसा ने जुलाई 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होकर अंसार गजवात-उल-हिंद (AGH) का गठन किया था। त्राल निवासी मूसा ने आतंकवाद को पाकिस्तान की परस्ती से हटाकर इसे शरिया कानून की बहाली से जोड़ा। उसने हुर्रियत नेताओं को भी चेतावनी दी थी और अल-कायदा से नाता जोड़ा। बाद में अल-कायदा के मुखपत्र अल हूर और ग्लोबल इस्लामिक मीडिया नेटवर्क ने मूसा के साथ संबंधों की पुष्टि की थी।

    मई 2019 में मूसा एक मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद हमीद ने एजीएच की कमान संभाली। हालांकि, 22 अक्टूबर 2019 को वह भी मारा गया। इसके बाद तत्कालीन डीजीपी दिलबाग सिंह ने घोषणा की थी कि एजीएच का सफाया कर दिया गया है।

