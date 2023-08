Delhi Service Bill: राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (विधेयक) 2023 पारित हो गया। चर्चा के बाद इस पर मतदान हुआ, जिसमें इसके समर्थन में 131 वोट पड़े। लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली UT की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए यह बिल लेकर लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य है, दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि AAP सरकार ने सतर्कता विभाग में अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि 'आबकारी घोटाले' से संबंधित फाइलें वहां पड़ी थीं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई। कई सदस्यों ने कहा कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है।

Earlier, there were no fights over transfer postings in Delhi, no CMs had any problems....In 2015, a govt came up after an 'andolan'....Some people said that the Centre wants to take power into its hands. The Centre doesn't need to do so as the people of India have given us the… pic.twitter.com/twRcpcekMh

