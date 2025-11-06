राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर ब्राजील की जिस मॉडल का किया जिक्र, वीडियो जारी कर उसने बताई क्या है सच्चाई

डिजिटल डेस्कः हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का 22 बार इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को अलग-अलग नामों सीमा, स्वीटी और सरस्वती से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने H Files नाम की एक प्रेजेंटेशन के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह उदाहरण इस बात का सबूत है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है।

मॉडल लारिसा नेरी ने दी प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उस विदेशी महिला की पहचान को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ ही घंटों में यह खुलासा हुआ कि राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई तस्वीर ब्राजील की मॉडल और डिजिटल इंफ्लुएंसर लारिसा नेरी की है। लारिसा ने अपने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी कर कहा, हेलो इंडिया, मुझे कई भारतीय पत्रकारों ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाने को कहा। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरा भारत की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं कभी भारत नहीं गई हूं। मैं ब्राजील में मॉडल और डिजिटल क्रिएटर हूं।