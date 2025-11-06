राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर ब्राजील की जिस मॉडल का किया जिक्र, वीडियो जारी कर उसने बताई क्या है सच्चाई
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का 22 बार इस्तेमाल किया गया है। ब्राजील की मॉडल और डिजिटल इंफ्लुएंसर लारिसा नेरी ने अपने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लारिसा ने कहा है कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है।
Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 01:55:30 PM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:56:55 PM (IST)
प्रेसवार्ता करते राहुल गांधी। (फोटो- पीटीआई)
HighLights
- ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया
- कहा, मेरी जिस तस्वीर का इस्तेमाल हुआ वो करीब 20 साल पुरानी
- राहुल ने हरियाणा चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है
डिजिटल डेस्कः हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची में एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का 22 बार इस्तेमाल किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को अलग-अलग नामों सीमा, स्वीटी और सरस्वती से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने H Files नाम की एक प्रेजेंटेशन के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह उदाहरण इस बात का सबूत है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है।
मॉडल लारिसा नेरी ने दी प्रतिक्रिया
राहुल गांधी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उस विदेशी महिला की पहचान को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ ही घंटों में यह खुलासा हुआ कि राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई तस्वीर ब्राजील की मॉडल और डिजिटल इंफ्लुएंसर लारिसा नेरी की है।
लारिसा ने अपने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी कर कहा, हेलो इंडिया, मुझे कई भारतीय पत्रकारों ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाने को कहा। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरा भारत की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं कभी भारत नहीं गई हूं। मैं ब्राजील में मॉडल और डिजिटल क्रिएटर हूं।
करीब 20 साल पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल
लारिसा ने बताया कि वोटर लिस्ट में जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, वह उनकी करीब 20 साल पुरानी तस्वीर है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तस्वीर के वायरल होने के बाद कई पत्रकार उनसे संपर्क करने लगे, यहां तक कि कुछ ने उन्हें इंस्टाग्राम पर कॉल भी की।
उन्हें बहुत सारे संदेश मिलने लगे। एक रिपोर्टर ने उनके सैलून और काम के बारे में बात करनी चाही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
लारिसा नेरी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'X' पर प्रसारित हो रहे अपने वीडियो के स्क्रीनशॉट दोबारा पोस्ट किए।
सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर ब्राजीलियन मॉडल और लारिसा नेरी को लेकर खोज और चर्चाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने उनकी पुरानी तस्वीरें साझा कीं, जबकि कुछ ने वोटर लिस्ट में विदेशी तस्वीर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।
फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने उन सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, जहां राहुल गांधी ने कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया है।