Parliament Winter Session: विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 राज्य सभा में भी पास हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। कानून और न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक में आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि विपक्ष इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसे कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। आधार में वोटर लिस्ट से 1.5 फीसदी ज्यादा गलतियां हैं। साथ ही यह कानून सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ है।

The Election Laws (Amendment) Bill, 2021 passed in Rajya Sabha

Yesterday, the Bill was passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/ctS2onpIdC

इस विधेयक के विरोध में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गुस्से में आकर संसद की रूल बुक को सेक्रेटरी जनरल पर फेंक दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। उनके इस दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें इस सेशन के बाकी दिनों के लिए राज्य सभा से सस्पेंड कर दिया गया है।

TMC MP Derek O'Brien (file pic) suspended from Rajya Sabha for the remaining part of the current Session for 'unruly behaviour' in the House

He had allegedly thrown the Rajya Sabha Rule Book towards the Chair on Dec 21 during the discussion on Election Laws (Amendment Bill) 2021 pic.twitter.com/iSpL4oeEhJ

