The Kerala Story: विपुल शाह बोले-अब बंगाल के लोग भी देख सकेंगे सच्‍चाई, ममता बनर्जी भी हमारे साथ देखे फिल्‍म

#TheKeralaStory: द केरल स्‍टोरी फिल्‍म की सफलता और लोकप्रियता का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। ममता बनर्जी ने इस फिल्‍म पर रोक जरूर लगा दी थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस रोक को हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद फिल्‍म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा कि, "यह तो बस एक बहाना था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। बंगाल में जब फिल्म दिखाई गई थी, तब एक भी घटना नहीं हुई थी। यानी किसी घटना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।

इस बहाने को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया...अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग इस फिल्म का लुत्फ उठाएंगे। मैं ममता दीदी से कहना चाहूंगा कि वह इस फिल्म को हमारे साथ देखें और अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है तो हमसे चर्चा करें।

हम उनकी सभी आलोचनाओं को सुनना चाहेंगे और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहेंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा है, तो हम इसे अक्षरशः लागू करेंगे। हम इसे तत्काल प्रभाव से करेंगे।

बंगाल की मंत्री ने कहा-यह कोर्ट का अवलोकन

पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने #TheKeralaStory पर राज्य सरकार के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अवलोकन किया है। इसके बाद, सीएम क्या कार्रवाई करेगी, वह कुछ ऐसा कहेगी। लेकिन उनका इरादा था कि किसी भी समुदाय को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।

Posted By: Navodit Saktawat