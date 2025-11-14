किसानों का खत्म हुआ इंतजार.... 19 नवंबर को खाते में आएंगे PM Kisan Yojana के 2-2 हजार, ऐसे करें चेक

डिजिटल डेस्क। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि किसानों के खातों में 19 नवंबर 2025 को 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसकी जानकारी पीएम किसान योजना के एक्स (पूर्व में ट्विटर) के आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई है।

सरकार ने बताया कि किसान कई महीनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, और अब 19 नवंबर को यह राशि उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पोस्ट में किसानों से कहा गया है कि वे दिए गए लिंक पर जाकर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि किस्त का लाभ समय पर मिल सके।

पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक-19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें। https://t.co/FZC9A899rx PM-Kisan’s 21st installment will be released on 19th November 2025. Please click the link and register now. 📷https://t.co/FZC9A899rx #AgriGoI pic.twitter.com/DdHR2sJopu — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) November 14, 2025

लाभार्थी सूची ऐसे देखें

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर मौजूद ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें।

‘लाभार्थी सूची’ विकल्प चुनें।

राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गाँव की जानकारी भरें।

कैप्चा डालकर सबमिट करें।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूरी लाभार्थी सूची दिखाई देगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: 21वीं किस्त कब जारी होगी?

उत्तर: 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी।

प्रश्न: किसानों को कितनी राशि मिलेगी?

उत्तर: हर पात्र किसान को ₹2000 की किस्त मिलेगी।