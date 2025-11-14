मेरी खबरें
    किसानों का खत्म हुआ इंतजार.... 19 नवंबर को खाते में आएंगे PM Kisan Yojana के 2-2 हजार, ऐसे करें चेक

    PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के दिन किसानों को खुशखबरी मिली। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 07:33:02 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 07:33:02 PM (IST)
    किसानों का खत्म हुआ इंतजार।

    HighLights

    1. 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म
    2. 19 नवंबर को 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर
    3. आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई

    डिजिटल डेस्क। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि किसानों के खातों में 19 नवंबर 2025 को 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसकी जानकारी पीएम किसान योजना के एक्स (पूर्व में ट्विटर) के आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई है।

    सरकार ने बताया कि किसान कई महीनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, और अब 19 नवंबर को यह राशि उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पोस्ट में किसानों से कहा गया है कि वे दिए गए लिंक पर जाकर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि किस्त का लाभ समय पर मिल सके।


    लाभार्थी सूची ऐसे देखें

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें

    पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    होमपेज पर मौजूद ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें।

    ‘लाभार्थी सूची’ विकल्प चुनें।

    राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गाँव की जानकारी भरें।

    कैप्चा डालकर सबमिट करें।

    इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूरी लाभार्थी सूची दिखाई देगी।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    प्रश्न: 21वीं किस्त कब जारी होगी?

    उत्तर: 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी।

    प्रश्न: किसानों को कितनी राशि मिलेगी?

    उत्तर: हर पात्र किसान को ₹2000 की किस्त मिलेगी।

