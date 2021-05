Board Exams 2021: 12वीं बोर्ड परीक्षा पर कल होगा बड़ा फैसला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक

Board Exams 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल (23 मई 2021) रविवार एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में 12वीं बोर्ड एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा सचिव और बोर्ड अध्यक्ष और स्टॉकहोल्डर शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

इस संबंध में शिक्षा मंत्री निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में राज्य सरकार के सभी शिक्षा मंत्री और सचिव शामिल होंगे। वह आगामी होने वाले परीक्षाओं के संबंध में अपने विचार रखेंगे। यह मीटिंग ऑनलाइन रविवार सुबह 11.30 बजे होगी। बता दें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। साथ ही 10वीं बोर्ड के छात्रों को इंटरनल अससमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा।

The Hon’ble Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved students has to be taken in wide consultations with all State Governments & Stakeholders. I recently held a meeting with the State Education Secretaries in this regards. (1/4) — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 22, 2021

The consultative process will be further strengthened through a high level meeting to be chaired by Hon’ble Defence Minister Shri @rajnathsingh Ji, also to be attended by my cabinet colleagues Smt. @smritiirani Ji and Shri @PrakashJavdekar Ji. (2/4) — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 22, 2021

All the State Government Education Ministers and Secretaries have been requested to attend this meeting and to share their valuable views with regards to upcoming examinations. This virtual meeting will take place at 11.30 AM on 23rd May, 2021. (3/4) — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 22, 2021

Friends, I need "YOUR" valuable suggestions too. You can send them on my twitter handle. (4/4) — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 22, 2021

Posted By: Navodit Saktawat

