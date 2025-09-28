New Rules 1 October 2025: 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आप पर होगा सीधा असर

नेशनल डेस्क। अगला महीना आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आने वाला है। 1 अक्टूबर 2025 से ऐसे कई नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इसमें बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, रेलवे और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि 1 अक्टूबर से आपके लिए क्या बदलने वाला है।

RBI Repo Rate में कटौती की संभावना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक अक्टूबर की शुरुआत में होने वाली है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है।

यदि ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे कर्ज सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा क्योंकि ईएमआई (EMI) की मासिक किस्त कम हो जाएगी।

यूपीआई (UPI) में बड़ा बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई को लेकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर से UPI का Collect Request या Pull Transaction फीचर बंद कर दिया जाएगा।

इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से "Request Money" यानी उधार या पेमेंट मांग सकते थे। लेकिन अब यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

NPCI का कहना है कि यह बदलाव सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, सामान्य यूपीआई पेमेंट (जैसे किसी को पैसे भेजना या बिल भुगतान) पहले की तरह जारी रहेगा।

रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव

ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा भी एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। रेलवे अब उन यात्रियों को प्राथमिकता देगा, जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है।

ऐसे यात्रियों को टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होने से 15 मिनट पहले ही बुकिंग करने का मौका मिलेगा। यानी यदि किसी ट्रेन का रिजर्वेशन विंडो सुबह 10 बजे खुलता है, तो आधार वेरिफाइड यात्री 9:45 बजे से ही टिकट बुक कर पाएंगे।