Corona India: कोरोना की तीसरी लहर आने में 6 से 8 महीने लगे सकते हैं। ये दावा है ICMR की एक ताजा स्टडी का, जिसके मुताबिक तीसरी लहर ना सिर्फ देर से आएगी, बल्कि इसकी असर भी पहले जैसा नहीं होगा। COVID वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा (Dr. NK Arora) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ICMR द्वारा की गई एक स्टडी से कहा पता चला है कि कोविड की तीसरी लहर के आने में देर हो सकती है। यानी हमारे पास करीब 6 से 8 महीने का समय है और इस दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों टीका लगाना होगा। आनेवाले दिनों में हमारा लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है।

ICMR has come up with a study which says 3rd wave is likely to come late. We've window period of 6-8 months to immunise everybody in country. In coming days, our target is to administer 1 crore doses every day: Dr NK Arora, Chairman, COVID working group pic.twitter.com/f9HgOXxrP8

— ANI (@ANI) June 27, 2021