Mohd Rafi की तरह हूबहू गाता है यह लड़का, सुनकर रह जाएंगे दंग, Video Viral

Mohd Rafi सर्वकालिक महानतम गायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी तरह गाने वाले गायकों की एक पूरी जमात है। इसी क्रम में एक नया चेहरा सामने आया है। एक नौजवान है जो हूबहू रफी साहब की तरह गाता है। उसकी उम्र देखकर आवाज़ की गहराई, उतार-चढ़ाव और गायकी के परफेक्‍शन पर विश्‍वास करना कठिन हो जाता है। सौरव किशन नाम का यह लड़का केरल के कोझिकोड का है। हाल ही में उसने रफी साहब का मदन मोहन साहब द्वारा संगीतबद्ध गीत, "तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रक्‍खा क्‍या है" गाया और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर जब इसका वीडियो सामने आया तो सुनकर लोग दंग रह गए। यूजर्स बोले, यह तो ठीक रफी साहब के अंदाज में गाता है। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे धड़ल्‍ले से शेयर करने लगे। यह वीडियो Anand Mahindra, SUHEL SETH जैसे जाने माने लोगों तक पहुंचा तो वे भी इसे सुने बिना, शेयर किए बिना और प्रभावित हुए बिना ना रह सके। यूजर्स ने जमकर इस लड़के की तारीफ की। हौसला आफ्जाई की और यह कामना की कि इस प्रतिभाशाली युवा गायक को अच्‍छे से अच्‍छा और बेहतर से बेहतर प्‍लेटफार्म मिलना चाहिये। आप भी सुनिये इस लड़के ने किस बारीकी से यह खूबसूरत गीत गाया है।

यहां सुनिये वह गीत, जो इंटरनेट पर सनसनी बन गया है

This boy is Saurav Kishen from Kozhikode. He is locally known as Chota Rafi@ProsaicView @minicnair @ranjona pic.twitter.com/o7vjm6OD7w — Judish Raj (@JudishRaj) September 11, 2020

अब सुनिये एक और गीत, "चौदहवींं का चांद"

Chaudavin ka Chand by Saurav pic.twitter.com/CIxP0R98tX — Judish Raj (@JudishRaj) September 11, 2020

सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता, यूजर्स ने दिल खोलकर की तारीफ

We have been waiting for decades for a new Mohammed Rafi. It sounds as if we may have to wait no longer... I couldn’t switch this clip off... https://t.co/QhM3koPlVE — anand mahindra (@anandmahindra) September 12, 2020

Wow. It's almost impossible to believe there is no tape playing in the background. Listen to this young man from Kozhikode. Enjoy pic.twitter.com/o7YzbndwVN — Gabbbar (@GabbbarSingh) September 12, 2020

Actually original track is playing, he is just lip syncing. — Sanjay Kumar (@SanjayK98384217) September 12, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

