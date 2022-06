शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। वडोदरा की 24 वर्षीय युवती क्षमा बिन्दू अगली 11 जून को विवाह करेगी लेकिन दुल्हा कोई नहीं होगा, खुद से विवाह करेंगी। सामाजिक रीति – रिवाज, फेरे के बाद वह एक सप्ताह के लिए गोवा हनीमून पर भी जाएगी। खुद से इतना प्यार करती हैं कि किसी दूसरे को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहती।

गुजरात में चारों ओर क्षमा के विवाह के चर्चे हैं, वो कभी विवाह नहीं करना चाहती थी लेकिन एक आम लडकी की तरह दुल्हन बनने व सजने संवरने की उसके दिल में भी इच्छा थी। आखिर उसने खुद से विवाह करने का फैसला किया, इसके लिए उसने इंटरनेट पर भी काफी कुछ तलाश किया लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। खुद से विवाह करने का यह गुजरात को पहला मामला है, क्षमा बताती हैं कि मेहंदी, हल्दी की परंपरा निभाएंगी। उसने विवाह के लिए 15 मित्र व रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया है।

माता व पिता खुले विचारों के हैं और उन्होंने भी इस विवाह की मंजूरी दे दी है। मेहंदी की परंपरा 9 जून को होगी जिसके लिए उसने अपनी कुछ महिला मित्रों को बुलाया है मां उनके साथ नहीं होंगी लेकिन वीडियो कॉल के जरिए वे इसमें शामिल होंगी। पारंपरिक फेरों के दौरान वर अपनी वधू को 7 वचन देता है लेकिन क्षमा ने 5 वचन लिखकर अपने घर के पास के मंदिर में रखे हैं। बारात में सीमित मित्र व रिश्तेदार ही शामिल होंगे, इसके बाद प्रीतिभोज होगा। क्षमा बिंदू अकेले फेरे भी लेगी और दो सप्ताह के लिए हनीमून पर गोवा भी जाएगी।

क्षमा कहती हैं कि उसे विवाह नहीं करना था तथा वह खुद से प्रेम करने वाली युवती हैं, इसी बात को सिद्ध करने व अपनी खुशी व समर्पण भाव को महत्व देने के लिए उसने यह कदम उठाया है। इस तरह के रिश्ते को अंग्रेजी में सोलोगेमी कहा जाता है, दुनियाभर में इसका प्रचलन बढ रहा है। गुजरात में क्षमा के इस कदम से सोलोगेमी शब्द पहली बार इतना चलन में आया है इसे आम बोल चाल में सेल्फ मैरिज भी कहा जाता है।

फोटो साभार - इंटरनेट मीडिया

Gujarat | A 24-year-old girl in Vadodara is all set to marry herself complete with all traditions & wedding vows

I had this idea in my mind for a long but didn't think it'd be possible. Then I read about 'sologamy'. That's when I thought let's marry myself: Kshama Bindu pic.twitter.com/5H7NVWdWOj

— ANI (@ANI) June 2, 2022