J&K Terrorist Attack : जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। पिछले एक घंटे में तीन आतंकी हमले हो चुके हैं। ताजा हमले में बांदीपुरा जिले के शाहगुंड हाजिन में एक शख्स की गोली माकर हत्या कर दी गई। इस शख्स की पहचान मोहम्मद शफी लोन के रुप में हुई है। पहला हमला कश्मीर के जाने-माने फार्मेसी कारोबारी पर हुआ। इसके बाद श्रीनगर के मदीन साहिब में एक स्ट्रीट हॉकर पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दीं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके हवल में मदीन साहिब के पास आतंकवादियों ने स्ट्रीट हॉकर की गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर संबंधित इलाकों की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है।

In third terror attack within an hour in J&K, man shot dead at Shahgund Hajin in Bandipora district pic.twitter.com/pL5NAb6f9n

उधर, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने बांदीपुरा और श्रीनगर में आम नागरिकों की हत्या पर गहरा दुख जताया है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस जघन्य हत्याओं के लिए जो लोग भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।

LG Manoj Sinha "strongly" condemned the killing of three civilians by terrorists in Srinagar and Bandipora today

"Terrorists will never succeed in their nefarious designs, and those responsible for such heinous acts shall be brought to justice," he tweets.

