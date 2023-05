गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में तिहाड़ जेल के कुल 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें 3 सहायक अधीक्षक और 4 वार्डन 2 अन्य के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। डीजी ने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों के कमांडेंट से बात की है, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। जेल अधिकारी ने बताया कि कमांडेंट को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर बीती रात एक अन्य कैदी ने रॉड से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल टिल्लू ताजपुरिया को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले कैदी का नाम योगेश टुंडा है।

तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें प्रशिक्षण पर फिर से काम करने की जरूरत है। कुछ पूर्वाभ्यास करने के लिए कैसे हस्तक्षेप करना है, हमें सजगता पर काम करने की जरूरत है। हमारे पास होगा नकली प्रशिक्षण लेने के लिए... उनके विजिटर्स को सामान्य विजिटर्स से अलग होना चाहिए। उनके विजिटर्स को घोषित किया जाना चाहिए। उन विजिटर्स के वीडियो की जांच होना चाहिए।

On the murder of gangster Tillu Tajpuriya in Tihar jail, former IPS Officer Kiran Bedi says, "...I think we need to rework the training - how to intervene, to have some rehearsals. We need to work on reflexes. We will have to have mock training...Their visitors should be…

