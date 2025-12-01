अंग्रेज और मुगलों को कर्ज देता था यह भारतीय सेठ, जानें कहां और कैसे हैं उसके वंशज

डिजिटल डेस्क। भारत के इतिहास में एक ऐसा परिवार भी हुआ है, जिसकी दौलत देखकर मुगल बादशाह भी हैरान रह जाते थे और अंग्रेज उनके सामने कर्जदार की तरह खड़े होते थे। यह वही परिवार है, जिसके बारे में कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को उधार देता था, वह खुद अंत में कंगाल कैसे हो गया? इसी सवाल के जवाब में छुपा है जगत सेठ परिवार का शानदार लेकिन त्रासद इतिहास।

हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे धनी कारोबारी परिवार जगत सेठ की। आज की तारीख में एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसी हस्तियों की दौलत भी इनके सामने कम ही लगती। हिसाब से देखें तो जगत सेठ के पास आज के मूल्य में करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति थी। मुगलों से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक, सभी इनसे कर्ज लेते थे।

जगत सेठ परिवार की शुरुआत 18वीं सदी के बंगाल में फतेह चंद नाम के बैंकर को “जगत सेठ” यानी “दुनिया का सेठ” की उपाधि दी गई। इस परिवार की जड़ें पटना के माणिक चंद से जुड़ी थीं, जो 1700 के दशक की शुरुआत में ढाका व्यापार के लिए पहुंचे। जब बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट हुई, माणिक चंद भी वहां चले आए और नवाबों के विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार बन गए। 1712 में दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने उन्हें ‘नागर सेठ’ की उपाधि दी। परिवार का उदय 1714 में माणिक चंद के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र फतेह चंद ने व्यापार संभाला और परिवार की शक्ति कई गुना बढ़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनसे सोना-चांदी खरीदती थी और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेती थी। ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्ट ओर्मे के अनुसार, मुगल साम्राज्य में यह हिंदू बैंकर परिवार सबसे धनी माना जाता था। मुर्शिदाबाद की राजनीति और प्रशासन पर इनका गहरा प्रभाव था। बैंकिंग का साम्राज्य जगत सेठों की संपत्ति की तुलना उस दौर के बैंक ऑफ इंग्लैंड से की जाती थी। वे बंगाल सरकार के लिए राजस्व वसूलते, सरकारी खजाने का रख-रखाव करते, सिक्के ढालते और विदेशी मुद्रा का लेन-देन संभालते थे। कई विवरण बताते हैं कि 1720 के दशक में इनकी कुल दौलत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा थी। माना जाता है कि इनके पास इतना नकद था कि इंग्लैंड के सभी बैंकों को मिलाकर भी उनसे कम धन होता।