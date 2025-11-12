तिरुपति लड्डू घोटाला: 250 करोड़ का स्कैम, 68 लाख किलो नकली घी से बना प्रसाद,सवालों के घेरे में पवित्रता की परंपरा

डिजिटल डेस्कः देश के सबसे पवित्र मंदिरों में शुमार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) इन दिनों एक बड़े घोटाले की गिरफ्त में है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 2019 से 2024 के बीच लड्डू प्रसाद बनाने में करीब 68 लाख किलोग्राम नकली घी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पूर्व प्रमुख से पूछताछ इस घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी ए.वी. धर्म रेड्डी से विशेष जांच टीम (SIT) ने लंबी पूछताछ की। धर्म रेड्डी को तिरुपति स्थित एसआईटी कार्यालय में तलब किया गया था, जहां उनसे घी की खरीद और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को लेकर सवाल-जवाब किए गए।

68 लाख किलोग्राम नकली घी ननेल्लोर एसीबी कोर्ट को सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में विस्तृत जांच से पता चला कि प्राथमिक आपूर्तिकर्ता उत्तराखंड स्थित एक डेयरी ने दूध या मक्खन की एक भी बूंद खरीदे बिना बड़ी मात्रा में घी पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। डेयरी कंपनी ने पांच वर्षों के भीतर मंदिर प्रशासन को लाखों किलो घी की सप्लाई की थी। जांच में सामने आया कि यह घी दरअसल ताड़ के तेल, पाम कर्नेल ऑयल और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे औद्योगिक रसायनों को मिलाकर बनाया गया था। इससे वह गुणवत्ता जांच में असली घी जैसा दिखता था और आसानी से पास हो जाता था।