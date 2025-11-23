'पश्चिम बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद', TMC MLA के ऐलान पर BJP ने साधा निशाना, कांग्रेस ने कही ये बात

एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह एलान किया है। उन्होंने कहा कि वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे। इस एलान के बाद भाजपा ने इस तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। वहीं कांग्रेस इस कदम का स्वागत कर रही है।

दरअसल, 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे का ढहा दिया गया था। उसकी 33वीं बरसी पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की आधारशिला रखेंगे। हुमायूं ने कहा कि बाबरी मस्जिद तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगी।