'पश्चिम बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद', TMC MLA के ऐलान पर BJP ने साधा निशाना, कांग्रेस ने कही ये बात
टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की आधारशिला रखने की घोषणा की, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण और तनाव फैलाने वाला कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल बना सकता है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए।
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:21:46 AM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:25:35 AM (IST)
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर बवाल। (फाइल फोटो)
HighLights
- टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद शिलान्यास की घोषणा की।
- भाजपा ने इसे तुष्टिकरण और विवाद बढ़ाने वाला बताया।
- कांग्रेस ने मस्जिद निर्माण को सामान्य अधिकार कहा।
एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह एलान किया है। उन्होंने कहा कि वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे। इस एलान के बाद भाजपा ने इस तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। वहीं कांग्रेस इस कदम का स्वागत कर रही है।
दरअसल, 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे का ढहा दिया गया था। उसकी 33वीं बरसी पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की आधारशिला रखेंगे। हुमायूं ने कहा कि बाबरी मस्जिद तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगी।
जानबूझकर की जा रही नफरत की राजनीति
- भाजपा प्रवक्ता यासर जिलानी ने कहा कि टीएमसी चुनाव में हार रही है। वह जानबूझकर ऐसे विवादित मुद्दों को हवा देकर मुस्लिम वोट को एकजुट रखना चाहती ै। यह बंगाल में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश है।
- भाजपा प्रवक्ता यासर जिलानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की लहर उठ रही है। टीएमसी के खिलाफ माहौल है। वह इस तरह के मुद्दों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस की भी आई प्रतिक्रिया
- कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि देश में कोई भी मस्जिद का निर्माण कर सकता है। इसका बाबरी से क्या संबंध है। उसको मस्जिद बनाना है, तो वह बना सकते हैं।
- कांग्रेस सांसद सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि वह मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। इसको आखिर तूल क्यों दिया जा रहा है। हर धर्म को अपने पूजा स्थल बनाने का अधिकार है।
बाबरी को देश कभी नहीं देगा सम्मान
बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश में कोई भी मंदिर या मस्जिद बनाने से नहीं रोक रहा है, लेकिन इसको बाबरी मस्जिद से जोड़ना देश के खिलाफ है। बाबरी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला। बाबर हमलावर था। देश उसको कभी सम्मान नहीं देगा।