पश्चिम बंगाल की TMC सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने अपनी शादी के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि निखिल जैन से हुई उनकी शादी वैध नहीं है, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। नुसरत ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी शादी को लेकर यह बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में यह भारत में वैध ही नहीं है। इसके अलावा, चूंकि यह दो अलग-अलग मज़हब के लोगों की शादी थी तो इसे भारत में स्पेशल मैरेज एक्टर के तहत दर्ज़ करवाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आपको बता दें पिछले कुछ महीनों से नुसरत जहां और निखिल जैन के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थीं। साथ ही नुसरत काफी अर्से से अपने पति निखिल जैन से अलग रह रही हैं। अब इस मुद्दे पर उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी किया है।

Thus the question of divorce does not arise. Our separation happened long back, but I did not speak about it as I intended to keep my private life to myself: TMC MP Nusrat Jahan issues a statement pic.twitter.com/9fWBy3KvJH

— ANI (@ANI) June 9, 2021