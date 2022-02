Russia Ukraine War : यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित रखने और उन्हें बाहर निकालने के सभी प्रयासों में जुटा है। यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थ सत्पथी ने कहा कि हम यहां प्रशासन के संपर्क में हैं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास स्थिति को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है और प्रयास कर रहा है कि हमारे नागरिकों को यहां यूक्रेन से कैसे निकाला जा सकता है। दूतावास यूक्रेन में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सहायता करना जारी रखे हुए है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने पर हंगरी में भारतीय दूतावास भी हर संभव मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय की टीमें हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक और रोमानिया के दूतावासों के संपर्क में हैं और भारतीयों को जमीनी रास्ते से यूक्रेन से निकालने की कोशिश में जुटी हैं।

To assist in the evacuation of Indian nationals from Ukraine, MEA teams are being sent to the land borders with Ukraine in Hungary, Poland, Slovak Republic and Romania, says the Ministry pic.twitter.com/L6iZYbukUS

— ANI (@ANI) February 24, 2022