सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बेहद जरूरी है बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्जवला योजना, फसल बीमा योजना, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी जैसी कई योजनाओं के लिए 12 नंबर के आधार का बैंक खाते से जोड़ना बेहद जरूरी है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जनता की समस्या को हल करने के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब लिंक resident.uidai.gov.in/bank-mapper पर लॉगइन कर अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक की जांच की जा सकती है। यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि क्या आप अपने आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस की जांच करना चाहते हैं? अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा तो ऑनलाइन कर सकते हैं। इस लिंक https//cutt.ly/YkziZ6a पर क्लिक करें।

ऐसे करें चेक

- सबसे पहले resident.uidai.gov.in/bank-mapper पर जाएं।

- अब अपना आधार नंबर डालें और सिक्योरिटी कोड डालें।

- फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।

- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।

- अब आपका आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस की जानकारी सामने आ जाएगी।

Do you want to check your Aadhaar Bank Linking Status? You can do it online if your mobile number is linked with your Aadhaar. Check your Aadhaar Bank Linking Status by clicking on this link https://t.co/3ctZxrlssQ #Aadhaar #AddMobileToAadhaar pic.twitter.com/UXexO01fXs

— Aadhaar (@UIDAI) May 31, 2021