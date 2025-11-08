Aaj Ka Mausam: देश में सर्दी ने दी दस्तक, उत्तर भारत में तापमान गिरा, दक्षिण में बारिश का कहर

एजेंसी, नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट तथा दक्षिण में बारिश की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी है।

उत्तर भारत में बढ़ी ठंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया है। सुबह और रात के समय ठंडक और कोहरा बढ़ने लगा है।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों की ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बीच, गिरते तापमान ने ठंड का एहसास भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है।