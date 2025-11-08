मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Mausam: देश में सर्दी ने दी दस्तक, उत्तर भारत में तापमान गिरा, दक्षिण में बारिश का कहर

    देश में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी हिस्सों की ठंड और बढ़ी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 07:53:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 08:15:59 AM (IST)
    Aaj Ka Mausam: देश में सर्दी ने दी दस्तक, उत्तर भारत में तापमान गिरा, दक्षिण में बारिश का कहर
    Weather Update: देशभर में तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में ठंड बढ़ी, तापमान 4 डिग्री तक गिरा।
    2. दक्षिण भारत में तेज हवाओं संग भारी बारिश का अलर्ट।
    3. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और ठंड से हाल बेहाल।

    एजेंसी, नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट तथा दक्षिण में बारिश की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी है।


    उत्तर भारत में बढ़ी ठंड

    • उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया है। सुबह और रात के समय ठंडक और कोहरा बढ़ने लगा है।

    • मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों की ठंड और बढ़ गई है।

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बीच, गिरते तापमान ने ठंड का एहसास भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है।

    दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश

    तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वहीं, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी।

    पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड

    जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की परत जमने लगी है, जिससे निचले इलाकों में सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले सप्ताह में उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.