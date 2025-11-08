Aaj Ka Mausam: देश में सर्दी ने दी दस्तक, उत्तर भारत में तापमान गिरा, दक्षिण में बारिश का कहर

एजेंसी, नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट तथा दक्षिण में बारिश की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बीच, गिरते तापमान ने ठंड का एहसास भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है।
तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वहीं, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की परत जमने लगी है, जिससे निचले इलाकों में सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले सप्ताह में उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ सकती है।