Jammu-Kashmir: सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड

श्रीनगर में सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर एक ग्रेनेड फेंका गया। इसमें एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरु कर दिया। घायल हुए CRPF जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मिली जानकारी के मुताबिक वो खतरे से बाहर है। इस मामले में ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है।

J&K | A grenade was hurled by terrorist(s) towards security forces on Ali Jan road, Eidgah. Due to this, a CRPF jawan got minor injuries. Cordon and Search operations have been launched to nab culprit(s): Srinagar Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/qa1QE3sEGm — ANI (@ANI) August 13, 2022

सीएम योगी को जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी पुलिस के सामने एक चिट्‌ठी लाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। यह चिट्‌ठी देवेंद्र तिवारी को मिली है। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे पत्र के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर बम हमले की धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं और जांच शुरू कर दी गई है। ये चिट्ठी लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के बैग में मिली, जिसमें देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि देवेंद्र तिवारी वही शख्स है, जिसने अवैध बूचड़खाने को बंद करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। उन्हें पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।

UP | FIR registered in Alambagh PS over death threat letter received by CM Yogi Adityanath & PIL activist Devendra Tiwari, in the name of one Salman Siddiqui, in connection with the closure of slaughterhouses in the state. pic.twitter.com/297vBY3BHg — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 13, 2022

मो. नदीम ने पूछताछ में किये अहम खुलासे

यूपी एटीएस द्वारा सहारनपुर से गिरफ्तार जैश-ए-मुहम्मद का आतंकी मो. नदीम ने पुलिस से पूछताछ में कई अहम खुलासे किये हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि मो. नदीम के आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद का सदस्य है और वह प्रदेश में कई जगहों पर आतंकी वारदात करने की तैयारी में था। वह ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क करता रहा था। दसवीं पास मोहम्मद नदीम विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा था और कई स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में था।

Delhi reports fifth monkeypox case; 22-year-old African woman with travel history to Nigeria tests positive, say official sources — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2022

ADG प्रशांत कुमार ने बताया कि नदीम का साल 2018 में पाकिस्तान के आतंकवादी हकीमुल्लाह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिचय हुआ। हकीमुल्लाह ने इसका परिचय सैफुल्लाह से करवाया। सैफुल्लाह ने उसका कई पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE में स्थित कट्टरपंथी तत्वों से परिचय करवाया। उसे सैफुल्लाह ने ही आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। नदीम की फेक जी मेल, वर्चुअल आईडी, टेलीग्राम आईडी बनाकर पाकिस्तान भेजी गई। इसके अतिरिक्त 'लोन वुल्फ अटैक' (अकेले हमला करने की तकनीक) करने के लिए नदीम को ट्रेनिंग भी दी गई। इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट भी चिह्नित किए गए थे

Posted By: Shailendra Kumar