AAP विधायकों की बैठक

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कल सुबह 11 बजे अपने आवास पर सभी AAP विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति, ED और CBI द्वारा AAP नेताओं पर छापेमारी और भाजपा द्वारा कथित तौर पर दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास पर चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे कहा है कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है और रिश्वत की पेशकश की जा रही है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। सत्र के दौरान सीबीआई, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा होगी।

Delhi CM Arvind Kejriwal calls a meeting of all AAP MLAs at his residence at 11am tomorrow regarding the discussion on the current political scenario and ED, CBI raids on AAP leaders and BJP allegedly attempting to overthrow the Delhi government.

