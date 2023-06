Top News LIVE: जूनागढ़ में अवैध दरगाह को लेकर बवाल, 1 की मौत, जानिए पूरा मामला और अपडेट

10:43 AM

जूनागढ़ एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया, मजेवाड़ी गेट के पास एक मस्जिद को नगर निगम द्वारा 5 दिनों के भीतर दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था। कल वहां करीब 500-600 लोग जमा हुए। पुलिस उन्हें सड़क जाम नहीं करने के लिए समझा रही थी। रात करीब 10.15 बजे पथराव किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गये। 174 लोगों को राउंडअप किया गया है। प्रथम दृष्टया पथराव से एक नागरिक की मौत हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। आगे की जांच चल रही है।

#WATCH | A mosque near Majewadi Gate was given notice by the Junagadh Municipal Corporation to present the documents within 5 days. Around 500-600 people had gathered there yesterday. The police were convincing them not to block the road. Stones were pelted at around 10.15 pm and… pic.twitter.com/U5YfQe6R04