Top News Live Today 23 May 2020: देशों में कोरोना वायरस के रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोरोना के 6654 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 137 रहा है। इस तरह देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,25,101 पहुंच गई है। इनमें से 69,597 मरीजों की इलाज देश के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। मृतकों का कूल आंकड़ा 3720 है। इस बीच, शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक डाक्यूमेंट्री जारी कर प्रवासी मजदूरों का दर्द सामने लाने की कोशिश की।

बता दें, राहुल गांधी 16 मई को लॉकडाउन के दौरान सड़क पर उतरे थे और दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत की थी। अब राहुल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से किया गया है।

