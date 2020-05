Top News Today 14 May 2020 Live Updates: देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 3722 नए केस सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या 78003 पहुंच गई है। इनमें 49219 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 26,235 मरीजों का इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। मृतकों का आंकड़ा 2549 पहुंच गया है। वहीं स्पेशल ट्रेनों से यहां-वहां फंसे लोगों को अपने घरों को पहुंचना जारी है।

अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची स्पेशल ट्रेन: अहमदाबाद से चलकर स्पेशल ट्रेन गुरुवार सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। शाहरुख नामके यात्री ने बताया कि सभी यात्री स्वस्थ्य हैं और ट्रेन में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई।

Delhi: A special train, carrying passengers from Ahmedabad, arrived at New Delhi railway station this morning. Passengers were screened after they deboarded the train. Shahrukh, a passenger, says "All arrangements were very good. The mgmt saw to it that all passengers stay safe." pic.twitter.com/L2jueZCWT0

— ANI (@ANI) May 14, 2020