Bank Forgery Case : दिल्ली पुलिस ने NRI खाते से अवैध तरीके से पैसे उड़ाने की साजिश रचने के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के तीन कर्मचारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों पर बड़ी जमापूंजी वाले NRI खाते से अवैध रूप से पैसे निकालने की कोशिश करने का आरोप है। इस मामले का मास्टरमाइंड अभी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस के मुताबिक इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया, "एक NRI खाते से अवैध रूप से पैसे निकालने के प्रयास में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 HDFC बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस खाते से आरोपी समूह द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का 66 बार प्रयास किया गया।"

12 arrested including 3 HDFC employees for attempting fraudulent withdrawal from a high value NRI account. There is one more person behind it, most likely the mastermind, he will be arrested soon: DCP (Cyber Cell) KPS Malhotra pic.twitter.com/GZBYQBaskS

— ANI (@ANI) October 19, 2021