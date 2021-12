देश में Omicron के अब तक कुल 25 मामले आ चुके हैं। सभी पाए गए मामलों में हल्के लक्षण हैं। कुल प्रकारों में से 0.04% से कम का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, लव अग्रवाल ने आज प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर से अब तक 2 देशों ने #Omicron मामलों की सूचना दी थी। अब 59 देशों ने Omicron के मामले दर्ज किए हैं। इन 59 देशों में 2,936 ओमिक्रोन के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 78,054 संभावित मामलों का पता चला है- उनकी जीनोम सीक्‍वेंसिंग जारी है। उन्‍होंने बताया कि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन डब्ल्यूएचओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीकाकरण के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का निरंतर पालन किया जाना चाहिए। पर्याप्त सावधानियों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में ढिलाई के कारण ही यूरोप में मामलों में वृद्धि हुई है। लेकिन अब यहां ध्‍यान रखा जा रहा है। इस क्रम में देश में संक्रमण को लेकर निगरानी, प्रभावी स्क्रीनिंग, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। राज्यों को अपनी निगरानी बढ़ाने और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का सक्रिय परीक्षण करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

ICMR महानिदेशक, बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रोन पर फोकस के साथ भारत में वैश्विक परिदृश्य और कोविड परिदृश्य पर नजर रखने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हमें दहशत न फैलाने के लिए मदद की जरूरत है। 5% से अधिक पॉजिटिविटी पाए जाने पर ही जिला स्तरीय प्रतिबंध लागू होंगे। नीति आयोग सदस्य-स्वास्थ्य, डॉ वीके पॉल ने कहा कि जहां तक सुरक्षा क्षमता का सवाल है, हम अब जोखिम भरे और अस्वीकार्य स्तर पर काम कर रहे हैं। मास्क का उपयोग कम हो रहा है। हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए।

WHO मास्क के इस्तेमाल में गिरावट को लेकर आगाह कर रहा है। ओमिक्रोन का वैश्विक परिदृश्य परेशान कर रहा है। अब हम जोखिम भरे और अस्वीकार्य स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। डॉ वीके पॉल, सदस्य-स्वास्थ्य, नीति आयोग ने कहा कि भारत में मास्क का उपयोग घट रहा है। हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जहां तक सुरक्षा क्षमता का सवाल है, हम अब जोखिम भरे और अस्वीकार्य स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए।

