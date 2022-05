TRAI Silver Jubilee नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अन्य लोग के बीच मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ये सुखद सहयोग है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। आज देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के रोड मैप पर काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को खुद से निर्मित 5G-Testbed राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि 5G-Testbed देश के गांवो में 5-G तकनीक पहुंचाने और उस काम में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये 21वीं सदी के कनेक्टिविटी देश की गतिविधी को निर्धारित करेगी। 5-G तकनीक देश की गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

At 11 AM today, I will address the programme marking TRAI’s silver jubilee celebrations. Will also launch a 5G Test Bed, which has been developed by leading institutions to support StartUps and others working on next-gen technologies. https://t.co/0kNuUKH2Pv

— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2022