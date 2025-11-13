मेरी खबरें
    क्या शराब लेकर ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? क्या है नियम और कितना होगा जुर्माना, जानें सबकुछ

    ट्रेन में शराब ले जाना अक्सर यात्रियों के मन में उठने वाला सवाल है। इसका उत्तर सरल नहीं - यह पूरी तरह राज्य के कानूनों, रेलवे नियमों और यात्रा रूट पर निर्भर करता है। कई राज्यों में पूर्ण निषेध है, जबकि अन्य में सीमित शर्तों के साथ अनुमति मिल सकती है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:40:48 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:40:48 PM (IST)
    क्या शराब लेकर ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा?

    डिजिटल डेस्क। ट्रेन में शराब ले जाना अक्सर यात्रियों के मन में उठने वाला सवाल है। इसका उत्तर सरल नहीं - यह पूरी तरह राज्य के कानूनों, रेलवे नियमों और यात्रा रूट पर निर्भर करता है। कई राज्यों में पूर्ण निषेध है, जबकि अन्य में सीमित शर्तों के साथ अनुमति मिल सकती है।

    क्या ट्रेनों में शराब ले जाना वैध है?

    रेल एक्ट 1989 सीधे तौर पर शराब पर स्पष्ट अनुमति नहीं देता, फिर भी सेक्शन 165 अधिकारियों को गैरकानूनी वस्तुओं की तलाशी और जब्त करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि रेलवे या स्टेशन क्षेत्रों पर शराब ले जाना और सार्वजनिक रूप से पीना जोखिम भरा हो सकता है।


    किन राज्यों में पूरी तरह प्रतिबंध है?

    गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे स्थानों पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यहां शराब खरीदना, बेचना या ट्रांसपोर्ट करना कानूनी अपराध माना जाता है। इसलिए किसी भी ट्रेन यात्रा से पहले यात्रा मार्ग में आने वाले राज्यों के स्थानीय एक्साइज कानून जरूर चेक करें।

    कितनी मात्रा लाई जा सकती है?

    देशव्यापी स्पष्ट मात्रा सीमा नहीं है। कई कानूनी विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि एक ही राज्य के भीतर यात्रा करते समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए लगभग दो लीटर तक को अनौपचारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है। सावधानी यही कि बोतल सीलबंद हो और व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो, बेचने या बांटने का इरादा न हो। खरीद रसीद साथ रखना फायदेमंद रहता है।

    प्लेटफॉर्म या ट्रेन में पीना और जुर्माना

    रेलवे परिसर या ट्रेन में शराब पीना दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता और रेलवे नियमों के तहत सार्वजनिक स्थान पर नशे में होने, हंगामा करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है। प्रोहिबिशन राज्यों में और कड़े दंड लागू होते हैं।

    सलाह - सुरक्षित और कानूनी यात्रा के लिए

    यात्रा से पहले अपने रूट के राज्य-स्तरीय नियम चेक करें, बोतल सीलबंद रखें, रसीद साथ रखें और ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक सेवन से बचें। नियम तोड़ने पर जब्तियां, जुर्माना या गिरफ्तारी जैसे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सावधानी ही समझदारी है।

