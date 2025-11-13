क्या शराब लेकर ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? क्या है नियम और कितना होगा जुर्माना, जानें सबकुछ

डिजिटल डेस्क। ट्रेन में शराब ले जाना अक्सर यात्रियों के मन में उठने वाला सवाल है। इसका उत्तर सरल नहीं - यह पूरी तरह राज्य के कानूनों, रेलवे नियमों और यात्रा रूट पर निर्भर करता है। कई राज्यों में पूर्ण निषेध है, जबकि अन्य में सीमित शर्तों के साथ अनुमति मिल सकती है।

क्या ट्रेनों में शराब ले जाना वैध है? रेल एक्ट 1989 सीधे तौर पर शराब पर स्पष्ट अनुमति नहीं देता, फिर भी सेक्शन 165 अधिकारियों को गैरकानूनी वस्तुओं की तलाशी और जब्त करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि रेलवे या स्टेशन क्षेत्रों पर शराब ले जाना और सार्वजनिक रूप से पीना जोखिम भरा हो सकता है।