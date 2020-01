मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। Trains Delayed : देश के कई राज्‍यों में सर्दी अपना असर दिखा रही है। घना कोहरा छा रहा है। ऐसे में रेल यातायात पर असर पड़ा है। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के पहिये थम रहे हैं। ताजा खबरों के अनुसार दिल्‍ली आने वाले 16 ट्रेनें ऐसी हैं जो 1 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे का कहना है कि खराब मौसम के चलते ट्रेनों के समय में देरी अभी बनी रह सकती है। देखें इन 16 ट्रेनों के नाम।

- मालदा-नई-दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, 5.30 घंटे,

- पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3.30 घंटे

- गया-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3.30 घंटे

- रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस (आठ घंटे की देरी से चल रही है)

इनके अलावा, गोरखपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस एक घंटे, फ़ैज़ाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस तीन घंटे, हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस तीन घंटे और मऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस 4.30 घंटे की देरी से चल रही है।

दिल्‍ली में रुक-रुककर बारिश जारी

राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में पिछले 24 घंटों से मौसम में बदलाव आया है। अनुमान के अनुसार मंगलवार रात से जो मध्‍यम बारिश का क्रम शुरू हुआ था, वह आज बुधवार को भी जारी रहा है। दिल्‍ली सहित आसपास के कई शहरों में बीती रात से ही रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे और हिस्सों में बारिश होगी।

#Delhi rains have been lashing the city since morning hours and in the last 3 hours, between 8:30 am and 11:30 am, Safdarjung has recorded 10 mm of rains and #Palam has seen 9 mm of rainfall.https://t.co/mSaAFmsL4U

— SkymetWeather (@SkymetWeather) January 8, 2020