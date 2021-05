Cyclone Yaas LIVE: टाक्टे तूफान के बाद अब चक्रवात यास आ गया है। जिससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीआरएफ की 99 टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तैनात हो गई हैं। वहीं भारत मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को असम व मेघालय, 28 मई को बिहार में बारिश का अनुमान जताया है। जबकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 26 मई को भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इधर यास चक्रवात के चलते पूर्व रेलवे ने 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्‍वा ने कहा कि 26 और 27 मई को चक्रवात इलाकों को प्रभावित कर सकता है। गृहमंत्री ने बैठक बुलाई व तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, 'इमरजेंसी सेवाओं को सूचित कर सक्रिय कर दिया है। गृहमंत्री की ओर से मिली सहायता के लिए आभारी हूं।'

वहीं आईएमडी भुवनेश्वर के सीनियर वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि 25 मई तक यास बेहद तीव्र चक्रवात तूफान में बदल सकता है। इसके पाराद्वीप और सागर द्वीप के बीच तट से टकराने की संभावना है। उन्होंने कहा, लैंडफॉल प्रक्रिया के दौरान जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेस्वर में हवा की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं पुरी, कटक, जासपुर और मयूरभंज में हव गति 120 से 130 किमी प्रति घंटा रहेगी।

Cyclone YAAS is likely to affect the region on 26-27 May. Hon’ble UHM @AmitShah called and enquired about preparedness of Assam, Sikkim and Meghalaya. Informed that emergency services have been pressed into action. Grateful to Hon’ble UHM for his continued concern for the region.

