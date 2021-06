झारखंड में जमशेदपुर की रहने वाली 11 वर्षीय तुलसी कुमारी (Tulsi Kumari) को ऑनलाइन कक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत थी। पैसे नहीं होने के कारण वह मोबाइल नहीं खरीद पा रही थी। इस लिए हर दिन सुबह सड़क किनारे आम बेचती थी। इस बीच अचानक उसकी किस्मत बदल गई। तुलसी के साथ ऐसा कुछ हुआ जो उसने सपने में भी सोचा नहीं था। दरअसल मुंबई के एक बिजनेसमैन ने बच्ची से सवा लाख रुपए में आम खरीद लिए।

क्या है मामला?

वैलुएबल एडुटेमनेर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक अमेया हेते तुलसी के पास आम खरीदने के लिए रुके थे। बातचीत में उन्हें पता चला कि बच्ची स्मार्टफोन नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इस कारण रोजाना सड़क किनारे आम बेचने बैठती है। अमेया ने बच्ची को फोन देने का निर्णय लिया। वह 12 आम खरीद लिए। उन्होंने हर मैंगो की कीमत 10 हजार रुपए के हिसाब से 1.2 लाख रुपए दिए। वहीं पूरे साल का रिचार्ज करवा दिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में तुलसी कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घर की स्थिति खराब थी। परिजनों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन दिलाने के पैसे नहीं थे। तुलसी ने कहा कि मैं एक मोबाइल खरीदना चाहती थी। आम बेचकर जो कुछ कमाते थे, वो राशन खरीदने में खर्च हो जाते। एक अंकल ने मुझसे दस हजार में प्रत्येक 12 मैंगो खरीद लिए। तुलसी की माता पद्मिनी देवी ने बताया कि मोबाइल खरीद लिया है। वहीं आगे की पढ़ाई के लिए 80 हजार रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं।

