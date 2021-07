नई दिल्ली Twitter new IT rules । दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को आखिरकार Twitter इंडिया ने मान लिया कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसे में अब Twitter पर सख्त कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में केंद्र सरकार पर Twitter पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और अब कंपनी को किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

Delhi HC expresses displeasure over Twitter delaying the appointment of grievance redressal officer; Justice Rekha Palli asks, "How long does your (Twitter's) process take? If Twitter thinks it can take as long as it wants in our country, I'll not allow that." pic.twitter.com/vPnYYK1fFT

— ANI (@ANI) July 6, 2021