ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 3-4 राउंड गोलियां चलाई गईं, जब वह मेरठ के किठौर में एक चुनाव से संबंधित कार्यक्रम खत्म करके दिल्ली जा रहे थे। यह घटना छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुई। ओवैसी ने कहा, "मैं चुनाव आयोग से इस शूटिंग की घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। यह यूपी सरकार और मोदी सरकार की स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी है। मैं इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलूंगा।" ओवैसी की कार राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़-गाजियाबाद खंड पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास थी जब यह घटना शाम करीब छह बजे हुई। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि वह मेरठ और किठौर में चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के लिए सुबह दिल्ली से निकले थे, जहां उन्होंने दोपहर साढ़े तीन बजे पैदल मार्च किया।

उन्होंने कहा कि ओवैसी के काफिले में चार कारें थीं। ओवैसी ने ट्वीट किया, “कुछ समय पहले मेरी कार को छिजारसी टोल गेट के पास फायर किया गया था। चार राउंड फायरिंग की गई। वहां 3-4 लोग थे, वे सभी भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी कार पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी कार में शिफ्ट हो गया और चला गया। हम सब सुरक्षित हैं।

ओवैसी ने बाद में समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पुलिस ने एक शूटर को पकड़ लिया है और उसके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस गोलीबारी की घटना की स्वतंत्र जांच शुरू करने की भी मांग की। हापुड़ के एसपी दीपक भुकर ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया।

उससे पूछताछ की जा रही है, उसके पास से हथियार बरामद किया गया है। उसका साथी भागने में कामयाब रहा, उसके लिए तलाशी अभियान जारी है। और तथ्य सामने आने पर हम आपको अपडेट करेंगे। अब तक कोई घायल नहीं हुआ है। हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।

