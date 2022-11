Gujarat Chunav 2022: गुजरात से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां चुनाव की ड्यूटी कर रहे दो जवानों ने अपने ही दो साथियों पर किसी बात पर फायरिंग कर दी। इसमें उनकी मौत हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान ने एके-56 से अपने सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी। सभी जवान मणिपुर की सीआरपीएफ बटालियन के हैं। वे पोरबंदर से करीब 25 किलोमीटर दूर टुकड़ा गोसा गांव में एक चक्रवात केंद्र के अंदर ठहरे हुए थे।

यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई है कि किस वजह से अपराध हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने शनिवार शाम गुजरात के पोरबंदर के पास एक गांव में किसी मुद्दे को लेकर अपने दो सहयोगियों की हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार शाम किसी अज्ञात मुद्दे पर उनके सहयोगी द्वारा गोली चलाने के बाद दो कर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

ये जवान मणिपुर की एक सीआरपीएफ बटालियन के हैं। पोरबंदर के कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी एएम शर्मा ने कहा कि उन्हें अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा यहां भेजा गया था। वे पोरबंदर से करीब 25 किलोमीटर दूर तुकड़ा गोसा गांव में एक चक्रवात केंद्र के अंदर ठहरे हुए थे।

जवान ने शनिवार शाम किसी अज्ञात मुद्दे पर अपने साथियों पर राइफल से गोली चला दी। जबकि दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। उन्हें जामनगर के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।उनमें से एक के पेट में गोली लगी है और दूसरे के पैर में चोट लगी है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी।

Gujarat | Two paramilitary personnel who were deputed in Porbandar for Assembly election duty died in a clash among themselves. Two more jawans were injured in the incident, says Porbandar DM.

— ANI (@ANI) November 26, 2022