US- India Relations: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। यह अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की पहली भारत यात्रा होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार की शाम को कहा कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखने और भारत-अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक मौका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत यात्रा के दौरान 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे।

US Secretary of State, Antony J Blinken will visit India on July 27 and July 28. This is his first visit to the country after assuming charge as US Secretary of State. He will meet EAM S Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval on July 28: MEA pic.twitter.com/HWRxpARpCH

— ANI (@ANI) July 23, 2021