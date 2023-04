भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो FIR दर्ज की गईं। इनमें एक FIR किशोरी की शिकायत पर पास्को एक्ट में दर्ज हुई है, जबकि दूसरी में छह अन्य महिला पहलवानों की शिकायतों को संयुक्त रूप से लिया गया है। इससे पूर्व दिन में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह देर रात तक प्राथमिकी दर्ज कर लेगी। उसने खिलाड़ियों से भी कहा कि अगर कोई अन्य खिलाड़ी शिकायत देना चाहता है तो वह दे सकता है। प्रणव तायल, डीसीपी ने बताया कि पहली FIR एक नाबालिग पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जो POCSO अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत विनय के अपमान से संबंधित है।

महिला पहलवान लंबे समय से सांसद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग कर रही थीं। इसके लिए बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि महिला पहलवानों का यौन शोषण होता है। साथ ही महासंघ के अध्यक्ष तानाशाही और मनमानापूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। गत 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सात महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था। इन महिला पहलवानों ने कोर्ट से बृजभूषण शरण सिह के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की मांग की थी।

इससे पूर्व दिन में एक टीवी चैनल से बातचीत में बृजभूषण शरण सिह ने कहा कि वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन पहलवान आश्वासन दें कि वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे। अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश के गोंडा में उन्होंने कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। अपने घर में हूं। मैं दिल्ली पुलिस से पूरा सहयोग करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, मुझे मान्य है।

2 FIRs registered in Connaught Place PS over the complaints by female wrestlers against WFI chief Brij Brijbhushan Sharan Singh: Pranav Tayal, DCP

First FIR pertains to allegations levelled by a minor victim, registered under POCSO Act along with relevant IPC sections concerning outraging of modesty. Second FIR is registered for carrying out comprehensive investigations into the complaints tendered by other, adult…

