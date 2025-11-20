मेरी खबरें
    Encounter: लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा क्षेत्र में पुलिस और आतंकियों के बीच सोमवार को तनावपूर्ण मुठभेड़ हुई। पुलिस एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए बदमाशों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने पहुंची थी, लेकिन आरोपितों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया, जिसमें दो आतंकी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 08:13:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 08:37:10 PM (IST)
    पंजाब के लुधियाना में आतंकियों का एनकाउंटर, पुलिस की गोली से दो की हालत गंभीर
    पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर।

    HighLights

    1. लाडोवाल टोल प्लाजा के पास मुठभेड़।
    2. दो आतंकी पुलिस फायरिंग में घायल।
    3. हथियार बरामदगी के दौरान हमला।

    डिजिटल डेस्क: लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और आतंकियों के बीच सोमवार को अचानक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो आतंकी पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले पुलिस ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए टीम लाडोवाल क्षेत्र में गई थी।

    जैसे ही पुलिस टीम आरोपितों के बताए स्थान पर पहुंची, आतंकियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आतंकी घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।


    घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, घायल हुए दो आरोपितों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मौके पर लुधियाना पुलिस कमिश्ननर पहुंच चुके हैं।

