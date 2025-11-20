पंजाब के लुधियाना में आतंकियों का एनकाउंटर, पुलिस की गोली से दो की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क: लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और आतंकियों के बीच सोमवार को अचानक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो आतंकी पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले पुलिस ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए टीम लाडोवाल क्षेत्र में गई थी।

जैसे ही पुलिस टीम आरोपितों के बताए स्थान पर पहुंची, आतंकियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आतंकी घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।