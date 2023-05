आज एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसआईए ने दो हिजबुल-मुजाहिदीन आतंकवादियों जावेद अहमद भट और जहूर अहमद भट को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 21 मई 1990 को मीरवाइज की हत्या करने के बाद से फरार थे। दोनों भूमिगत हो गए थे और इन सभी वर्षों के दौरान अलग-अलग जगहों पर छिपे हुए थे। कुछ साल पहले चोरी-छिपे कश्मीर लौटने से पहले अन्य जगहों में रहे थे जिनमें नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि इस दौरान ये आतंकी लो प्रोफाइल रहे और पते बदलते रहे।

घर बदलते रहे ताकि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगाहों से बचते रहें। जम्मू और कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), आरआर स्वैन ने इन दो फरार आतंकवादियों की गिरफ्तारी का विवरण दिया। उन्‍होंने बताया कि जावेद भट और जहूर अहमद भट दोनों फरार थे और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई की टीम दिल्ली से घोषित अपराधियों के नोटिस के साथ आई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वे मुकदमे का सामना करेंगे। पांच में से दो (आरोपी आतंकवादी) पहले ही मर चुका है, एक जेल की सजा काट रहा है और इन दोनों भगोड़ों पर मुकदमा चलेगा।

In a significant operation, SIA of J&K Police has arrested two Hizbul-Mujahideen terrorists - Javaid Ahmad Bhat and Zahoor Ahmad Bhat - who were absconding after murdering Mirwaiz on 21st May 1990. The two had gone underground and during all these years were variously hiding in…

